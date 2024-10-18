Ботев Вр посреща Локо Пд

Нов треньор ще изведе Локомотив Пловдив срещу Ботев Враца в отложения 8 кръг от efbet Лига.

Двубоят е от 19:30 часа на стадион „Христо Ботев“ във Враца, а главен съдия е Волен Чинков. Христо Златински ще води Локомотив Пловдив, след като „черно-белите“ се разделиха с Любослав Пенев.

Любопитно е да се отбележи, че Ботев Враца е последният клуб, в който Златински игра на ниво професионален футбол преди да се върне в Локомотив Пловдив първо като част от втория отбор, а след това и като негов треньор.

Ботев Враца е в не много добра форма, след като отборът има едва 8 точки след 11 изиграни срещи, а в последния кръг момчетата на Христо Янев завършиха 1:1 при гостуването на Хебър Пазарджик.

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Мачът ще се играе на стадион „Христо Ботев“, който е с реновирано тревно покритие, което бе в лошо състояние от началото на сезона.

За Локомотив Пловдив е любопитно как отборът ще излезе, тъй като се намира в управленска криза, след като Христо Крушарски обяви, че ще напусне.

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Последният мач между двата отбора бе преди почти година – през ноември 2023 и Ботев Враца спечели с 2:0.

ЕКИПИТЕ

Ботев Враца: Зелени фланелки, зелени гащета, зелени чорапи

Локомотив Пловдив: черно-бели фланелки, бели гащета, бели чорапи

БИЛЕТИТЕ

Билети за мача се продават на касите на стадион „Христо Ботев“ във Враца и са с цена 10 лева.

ДОСЕГАШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

25.11.2023 Ботев Враца – Локомотив Пловдив 2:0

31.07.2023 Локомотив Пловдив – Ботев Враца 4:0

12.02.2023 Локомотив Пловдив – Ботев Враца 0:0

30.07.2022 Ботев Враца – Локомотив Пловдив 0:1

10.12.2021 Локомотив Пловдив – Ботев Враца 2:4

28.08.2021 Ботев Враца – Локомотив Пловдив 0:0

06.12.2020 Ботев Враца – Локомотив Пловдив 0:1

15.08.2020 Локомотив Пловдив – Ботев Враца 2:1

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