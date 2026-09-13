Ботев Вр посреща Левски във футболен сблъсък на стадион „Христо Ботев“

Зелените“ призоваха своите привърженици за силна подкрепа от трибуните в днешния двубой

Ботев Враца се изправя срещу Левски днес в очакван футболен сблъсък на стадион „Христо Ботев“ във Враца. Началният съдийски сигнал ще бъде даден в 17:45 часа.

Врачани вече проведоха последната си подготовка за срещата, а от клуба отправиха призив към феновете да изпълнят трибуните и да подкрепят отбора.

„Днес е денят. Ботев Враца излиза срещу Левски в мач, който чакаме от дни. Стадион „Христо Ботев“, нашият град и нашият отбор – всичко е готово за футболна вечер във Враца“, написаха от клуба.

Ботев Враца – Левски

Дата: 13 септември 2026 г.

Начало: 17:45 часа

Стадион: „Христо Ботев“, Враца

От Ботев призоваха привържениците да бъдат част от атмосферата и да дадат своята подкрепа на отбора от трибуните.