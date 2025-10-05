Ботев Вр посреща Ботев Пд

Ботев Враца и Ботев Пловдив се изправят един срещу друг в един от най-интересните двубои от 12-ия кръг на efbet Лига.

Срещата на стадион „Христо Ботев“ във Враца започва в 17:30 часа и ще бъде ръководена от Георги Гинчев. Може да я гледате в ефира на Диема Спорт и в ефира на Дарик радио.

Двата отбора стартираха сезона по различен начин и влизат в мача в контрастно настроение. Домакините са на седма позиция с 14 точки и показват възходяща форма в последните седмици. Врачани записаха 3 победи, 1 равенство и само една загуба в последните си пет срещи, при голова разлика 6:3. В миналия кръг тимът на Тодор Симов постигна впечатляваща победа с 2:0 като гост на Арда.

Ботев се подсили с опитните Иван Горанов и Божидар Чорбаджийски, а към щаба се присъедини Йордан Чолов. За предстоящия двубой се завръща Владислав Найденов, докато Мартин Ачков продължава да лекува тежка контузия.

Ситуацията в Ботев Пловдив е далеч по-напрегната. „Канарчетата“ са на последното място в класирането със 7 точки и в последните пет мача имат четири поражения и едва една победа. Тимът преживява труден период и претърпя треньорска смяна. Николай Киров окончателно се раздели с клуба, а срещу Ботев Враца отборът ще бъде воден от Иван Цветанов. Към щаба на пловдивчани се присъедини и Тодор Киселичков.

Проблемите на „жълто-черните“ се засилват и от факта, че от началото на сезона те записаха най-слабия си домакински старт в историята си, без победа в шест поредни срещи на свой терен.

През миналия сезон Ботев Пловдив постигна две победи с идентичен резултат 3:1 над съперника – първо във Враца, а след това и на „Колежа“.

ЕКИПИТЕ

БОТЕВ ВРАЦА: Зелени фланелки, зелени гащета, зелени чорапи

БОТЕВ ПЛОВДИВ: Жълти фланелки, жълти гащета, жълти чорапи

БИЛЕТИТЕ

Билетите са с цена 15 лева за Сектор А и 10 лева са останалите сектори, като могат да бъдат закупени на касите на стадиона, които ще отворят час и половина преди началото на мача.

ДОСЕГАШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

23.11.2024 Ботев Пловдив – Ботев Враца 3:1

21.07.2024 Ботев Враца – Ботев Пловдив 1:3

12.04.2024 Ботев Пловдив – Ботев Враца 2:0

21.10.2023 Ботев Враца – Ботев Пловдив 3:5

05.11.2022 Ботев Пловдив – Ботев Враца 6:0

15.07.2022 Ботев Враца – Ботев Пловдив 3:2

30.11.2021 Ботев Пловдив – Ботев Враца 2:1

16.08.2021 Ботев Враца – Ботев Пловдив 1:1

