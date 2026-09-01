Ботев Вр подава жалба до БФС за съдийството срещу Арда

Врачани оспорват отсъдената след намеса на ВАР дузпа и настояват Васил Минев да не бъде назначаван за бъдещи мачове на клуба

ПФК Ботев Враца обяви, че ще внесе официална жалба до Съдийската комисия към Българския футболен съюз заради съдийството в двубоя срещу Арда. От клуба изразиха сериозно несъгласие с решение в 82-ата минута на срещата, ръководена от Васил Минев, както и с последвалата намеса на ВАР съдията Мариян Гребенчарски.

Според позицията на Ботев спорната ситуация се е развила на границата на наказателното поле. От врачанския клуб твърдят, че техен футболист е извършил шпагат с крак плътно на земята, а играчът на Арда с №99 Бирсент Карагарен е настъпил крака на защитника и след това е паднал.

Първоначално е отсъден пряк свободен удар, но след намесата на ВАР решението е променено на наказателен удар. Дузпата е реализирана в 85-ата минута за 2:0.

Ботев Враца не иска Васил Минев на свои мачове

От клуба определят решението като пряко повлияло върху крайния изход на срещата и настояват случаят да бъде разгледан както по отношение на главния съдия Васил Минев, така и на ВАР съдията Мариян Гребенчарски.

В позицията си Ботев припомня, че на 26 май 2026 г. Съдийската комисия към БФС е съобщила за спиране за неопределен период на правата на Минев като ВАР съдия във връзка с оценката за представянето на съдийската бригада в мача Лудогорец – ЦСКА.

Врачани посочват и предишен случай от 8 февруари 2025 г., когато са сезирали БФС с жалба за съдийството на Минев в срещата със Септември.

„С оглед на всичко изложено ПФК Ботев Враца категорично заявява, че не желае Васил Минев да бъде назначаван като главен съдия, ВАР съдия или член на съдийска бригада в бъдещи мачове на клуба“, се казва в позицията.

„Искаме само да не бъдем ощетявани“

От Ботев Враца подчертават, че не настояват за специално отношение или съдийско предимство, а за равнопоставеност и феърплей.

„ПФК Ботев Враца не иска помощ от съдиите. Не иска предимство. Не иска специално отношение. Искаме единствено феърплей, равнопоставеност и мачовете да бъдат решавани от футболистите на терена, а не от спорни съдийски решения“, заявиха от клуба.

Позицията завършва с думите: „Не искаме никой да ни помага. Искаме само да не бъдем ощетявани.“