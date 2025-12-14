Ботев Вр отстрани Добруджа след дузпи

Ботев Враца се класира на четвъртфинал в Sesame Купа на България, след като отстрани Добруджа с 4:3 след изпълнение на дузпи.

Редовното време и продълженията завършиха при резултат 0:0. В последната минута на продълженията в игра за Ботев Враца влезе Димитър Евтимов, който впоследствие спаси две дузпи, което се оказа добро решение от страна на Тодор Симов. В 40-ата минута домакините останаха с човек по-малко, след като бе изгонен вратаря на Добруджа Георги Аргилашки. При дузпите Матеус Леони и Джан Хасан пропуснаха дузпи от страна на Добруджа, а отбелязаха Кардосо, Пиргов и Фол. За Ботев Враца пропусна Антоан Стоянов, но реализираха Радослав Цонев, Мартин Петков, Иван Горанов и Даниел Генов.

Началото на мача премина в спокойно темпо, като в първите десетина минути двамата вратари – Георги Аргилашки и Любомир Василев, не бяха сериозно затруднени.

В 12-ата минута Венцислав Керчев опита удар от дистанция, но топката премина покрай вратата на гостите.

Най-чистото положение за Ботев Враца през първата част дойде в 37-ата минута, когато Даниел Генов бе изведен от Антоан Стоянов. Вратарят на домакините Аргилашки излезе неразчетено, но капитанът на врачани не успя да намери опразнената врата.

Три минути по-късно срещата претърпя ключов момент. Владислав Найденов излезе очи в очи с Аргилашки, който напусна наказателното поле и докосна топката с ръка. Това доведе до директен червен картон за вратаря на Добруджа. На негово място в игра се появи Пламен Пепеляшев, който отрази последвалото изпълнение на пряк свободен удар. След корнера Ариан Кабаши получи жълт картон за нарушение срещу нововлезлия страж.

В началото на второто полувреме Антоан Стоянов отправи силен удар, но Пепеляшев реагира добре и спаси. В 63-ата минута Малик Фол пробва късмета си от границата на наказателното поле, но стреля над вратата. Домакините също стигнаха до възможност в 80-ата минута, когато Божидар Пенчев изпълни пряк свободен удар, но неточно.

До края на редовното време резултатът остана непроменен и двубоят премина в продължения.

В първата част на допълнителното време Ди Матео Ловрич стреля в 96-ата минута, но топката излезе в аут. В 108-ата минута Ботев (Враца) бе близо до попадение, след като Даниел Генов отправи опасен удар, но Венцислав Керчев се намеси решително и блокира изстрела.

Така след 120 минути игра резултатът остана 0:0 и мачът се реши след изпълнение на дузпи.

Лукас Кардозо откри серията с точно изпълнение за Добруджа, а Радослав Цонев изравни за Ботев (Враца). При вторите удари Матеус Леони не успя да преодолее Димитър Евтимов, но Антоан Стоянов нацели страничния стълб. Димитър Пиргов даде аванс на домакините с реализирана дузпа, след което Мартин Петков бе точен за врачани и направи резултата 2:2.

В следващия кръг Евтимов отрази изпълнението на Джан Хасан, а Иван Горанов реализира за Ботев (Враца). Малик Фол запази шансовете на Добруджа с попадение за 3:3, но при последния удар Даниел Генов не сгреши и донесе успеха на Ботев (Враца), който се класира за четвъртфиналите на Sesame Купа на България.

