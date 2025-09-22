Ботев Вр отпусна 1000 билета за армейците

Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Ботев (Враца) в мач от 9-ия кръг на Първа професионална лига ще се продават в деня на мача на касите на ст. „Христо Ботев“ във Враца.

Двубоят ще се играе на 22 септември (понеделник) от 20:30 ч., а пропуски няма да могат да бъдат закупени онлайн.

Цената на билета за гостуващия сектор е 10 лв., като касите на стадиона ще бъдат отворени в 18:30 ч. Организаторите на двубоя отпускат 1000 билета за „армейския“ сектор.

