Ботев Вр гостува на Берое

Билети за гостуването на Берое!

В петък, 12 септември, от 17:30 ч. Ботев гостува на Берое в мач от 8-ия кръг на Първа лига Лига.

Стадион „Берое“, Стара Загора

Билетите за привържениците на Ботев са на цена 15 лв.

Достъпни онлайн в системата на Eventim (опция print@home) и онлайн тук: https://www.eventim.bg/…/beroe-botev-vraca…/performance.html

В деня на мача ще работи и специална каса за гостуващия сектор.

Входът за феновете на Ботев ще бъде единствено през сектор „Гости“ (западната страна на стадиона).

Подкрепете отбора и заедно да направим още една крачка напред!

С Ботевска воля, с Ботевски дух

