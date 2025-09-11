четвъртък, септември 11, 2025
Последни:
Спорт

Ботев Вр гостува на Берое

Редактор

Билети за гостуването на Берое!

🟢 В петък, 12 септември, от 17:30 ч. Ботев гостува на Берое в мач от 8-ия кръг на Първа лига Лига.

📍 Стадион „Берое“, Стара Загора

✅ Билетите за привържениците на Ботев са на цена 15 лв.

👉 Достъпни онлайн в системата на Eventim (опция print@home) и онлайн тук: https://www.eventim.bg/…/beroe-botev-vraca…/performance.html

👉 В деня на мача ще работи и специална каса за гостуващия сектор.

⚠️ Входът за феновете на Ботев ще бъде единствено през сектор „Гости“ (западната страна на стадиона).

💚 Подкрепете отбора и заедно да направим още една крачка напред!

С Ботевска воля, с Ботевски дух‼️

Интересно от мрежата

Вижте още

Групата на Спартак Вн за дербито с Черно море

Редактор

ЦСКА се раздели с Мика Пинто

Редактор

Черно море посреща Берое

Редактор

Pin It on Pinterest