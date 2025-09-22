Ботев Вр: Да превърнем стадиона в зелена крепост!

В понеделник Враца ще диша в ритъма на Ботев!

Кметът Калин Каменов: „Когато Враца е заедно, няма невъзможни битки!“

Следобедът на зелените сърца и голямото шествие!

Събираме се на площад „Христо Ботев“ – откъдето тръгваме за стадиона

Времетраене на програмата: 17:00 – 19:00 ч.

Очакват ви:

DJ програма

QUIZ, посветен на историята и съществуването на клуба

Quiz играта стартира: 18:00 ч., организатор: Младежки център – Враца

Децата са добре дошли, с много награди за участниците!

Посетете нашата фен шатра:

Продажба на фен артикули

Продажба на билети (освен пред стадиона, ще има и на площада)

Представяне и продажба на новата книга на Георги Александров за клуба

19:00 ч. – всички заедно тръгваме от площада към стадиона!

ТОМБОЛА: Всеки билет за мача влиза в жребия! Пуснете билета с име и телефон в урните на входовете и спечелете награди на полувремето.

С Ботевска воля, с Ботевски дух

