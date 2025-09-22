Ботев Вр: Да превърнем стадиона в зелена крепост!
В понеделник Враца ще диша в ритъма на Ботев!
Кметът Калин Каменов: „Когато Враца е заедно, няма невъзможни битки!“
Следобедът на зелените сърца и голямото шествие!
Събираме се на площад „Христо Ботев“ – откъдето тръгваме за стадиона
Времетраене на програмата: 17:00 – 19:00 ч.
Очакват ви:
DJ програма
QUIZ, посветен на историята и съществуването на клуба
Quiz играта стартира: 18:00 ч., организатор: Младежки център – Враца
Децата са добре дошли, с много награди за участниците!
Посетете нашата фен шатра:
Продажба на фен артикули
Продажба на билети (освен пред стадиона, ще има и на площада)
Представяне и продажба на новата книга на Георги Александров за клуба
19:00 ч. – всички заедно тръгваме от площада към стадиона!
ТОМБОЛА: Всеки билет за мача влиза в жребия! Пуснете билета с име и телефон в урните на входовете и спечелете награди на полувремето.
С Ботевска воля, с Ботевски дух