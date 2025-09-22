понеделник, септември 22, 2025
Ботев Вр: Да превърнем стадиона в зелена крепост!

В понеделник Враца ще диша в ритъма на Ботев! ⚽

Кметът Калин Каменов: „Когато Враца е заедно, няма невъзможни битки!“

Следобедът на зелените сърца и голямото шествие!

📍 Събираме се на площад „Христо Ботев“ – откъдето тръгваме за стадиона

⏰ Времетраене на програмата: 17:00 – 19:00 ч.

Очакват ви:

🎶 DJ програма

❓ QUIZ, посветен на историята и съществуването на клуба

➡️ Quiz играта стартира: 18:00 ч., организатор: Младежки център – Враца

👧👦 Децата са добре дошли, с много награди за участниците!

Посетете нашата фен шатра:

🧢 Продажба на фен артикули

🎟 Продажба на билети (освен пред стадиона, ще има и на площада)

📖 Представяне и продажба на новата книга на Георги Александров за клуба

⏰ 19:00 ч. – всички заедно тръгваме от площада към стадиона!

🎁 ТОМБОЛА: Всеки билет за мача влиза в жребия! Пуснете билета с име и телефон в урните на входовете и спечелете награди на полувремето.

С Ботевска воля, с Ботевски дух‼️

