Ботев Вр ЦСКА – мачът наближава!
Утре вечер Враца ще бъде в зелено!
Още от 18:00 ч. на площада пред паметника на Христо Ботев започва фен програмата с шатра с артикули, куиз за Ботев Враца, игри и DJ, който ще вдигне настроението!
В 19:00 ч. – началото на грандиозното шествие към стадион „Христо Ботев“.
Поради засиления интерес към срещата:
Всички каси на стадиона ще работят, а билети ще се продават и на площада преди шествието.
Билети:
Сектор А – 15 лв.
Сектори Б, В и Г (гости) – 10 лв.
Деца до 18 години – вход свободен.
На всеки вход ще има урни за томбола – пуснете билета си с име и след мача може да спечелите награди.
Нека изпълним стадиона и заедно да бъдем 12-ият играч!
Ботевска воля, ботевски дух!