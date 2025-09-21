неделя, септември 21, 2025
Ботев Вр ЦСКА – мачът наближава!

Утре вечер Враца ще бъде в зелено!

 Още от 18:00 ч. на площада пред паметника на Христо Ботев започва фен програмата с шатра с артикули, куиз за Ботев Враца, игри и DJ, който ще вдигне настроението!

 В 19:00 ч. – началото на грандиозното шествие към стадион „Христо Ботев“.

Поради засиления интерес към срещата:

 Всички каси на стадиона ще работят, а билети ще се продават и на площада преди шествието.

 Билети:
Сектор А – 15 лв.
Сектори Б, В и Г (гости) – 10 лв.

 Деца до 18 години – вход свободен.

 На всеки вход ще има урни за томбола – пуснете билета си с име и след мача може да спечелите награди.

 Нека изпълним стадиона и заедно да бъдем 12-ият играч!

 Ботевска воля, ботевски дух! 

