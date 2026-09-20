Ботев Пловдив поздрави Марица за 105-годишнината на клуба

„Жълто-черните“ пожелаха на пловдивския клуб да преодолее трудните времена и да съхрани своята идентичност

ПФК Ботев Пловдив отправи поздрав към Марица Пловдив по случай 105 години от основаването на клуба.

От Ботев определиха Марица като един от емблематичните футболни клубове на Пловдив и важна част от историята на българския футбол.

През годините през школата и представителния тим на „жълто-сините“ са преминали редица талантливи футболисти. Сред най-известните имена, свързани с клуба, е легендата на българския футбол Христо Стоичков.

„Пожелаваме на Марица да преодолее трудните времена, да съхрани своята идентичност и да продължи да бъде важна част от футболната столица на България“, написаха от Ботев Пловдив.

От „жълто-черния“ клуб завършиха посланието си с пожелание за успешното бъдеще на Марица и с думите: „Честит празник!“