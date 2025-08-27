Ботев Пд възобновява „жълто-черна“ традиция – срещи между футболисти и фенове

Ботев Пловдив възобновява една от любимите традиции на „жълто-черното“ семейство.



Този четвъртък стартираме поредицата от срещи между футболистите на клуба и 12-ия играч – феновете.

На 28.08 от 18:30 часа във фен магазина на стадион „Христо Ботев“ ще ви очакват двама от новите „жълто-черни“ играчи – Симеон Петров и Армстронг Око-Флекс.

Всеки един от вас ще получи картичка с автограф от двамата футболисти, както и възможност за снимка за спомен.

Срещата ще продължи до 19:30 часа, а във фен магазина ще можете да откриете разнообразие от клубни артикули.

Очакваме ви!

