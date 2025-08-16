Ботев Пд ще си сътрудничи със ЗАД „ДаллБогг“

ПФК Ботев Пловдив има удоволствието да обяви сътрудничеството си със ЗАД „ДаллБогг“.

От следващия шампионатен мач, в който нашият отбор гостува на Берое в Стара Загора, логото на дружеството ще стои на екипите на представителния тим.

ЗАД „ДаллБогг“ е сред най-динамично развиващите се застрахователи в България. Непосредствено след създаването си през 2008 г., ДаллБогг с бързи темпове успява да заеме 5-то място сред общо 22 дружества, предлагащи доброволни здравноосигурителни услуги на пазара

Към 2020 г. дружеството е водещо при застраховка „Гаранции“ в България и е в топ три на компаниите с най-голям премиен приход по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

ПФК Ботев Пловдив благодари за доверието на ЗАД „ДаллБогг“, както и на всички фирми и дружества, включили се с помощ в трудния за клуба момент.

Facebook

Twitter



Shares