Ботев Пд се включва в благотворителната кампания „Нощ на ангелите“

Тодор Неделев ще се срещне с привържениците и ще раздава автографи на 12 септември на Гребната база в Пловдив

ПФК Ботев Пловдив се присъединява към благотворителната кампания „Нощ на ангелите“, която ще се проведе от 11 до 13 септември на Гребната база в Пловдив.

В рамките на трите дни посетителите ще могат да открият специален щанд с артикули на „жълто-черните“, като клубът ще подкрепи инициативата и нейните благотворителни каузи.

Един от акцентите за привържениците на Ботев ще бъде срещата с Тодор Неделев. В събота, 12 септември, от 13:00 часа, футболистът ще бъде на място, за да се срещне с феновете и да раздава автографи.

Под мотото „Три дни. Пет каузи. Хиляди хора, обединени от доброто“ кампанията ще съчетае благотворителност с музика, изкуство, спорт и различни събития.

В програмата ще се включат редица популярни български артисти, сред които Димитър Рачков, Николаос Цитиридис, Владимир Зомбори, Графа, Михаела Маринова и Орлин Горанов, както и много други.

„Правим добро заедно!“, е посланието, с което от Ботев Пловдив призовават своите привърженици да подкрепят инициативата.