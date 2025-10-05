Ботев Пд с обрат срещу Ботев Вр

Ботев Пловдив записва трета победа от началото на сезона.

„Канарчетата“ направиха обрат от 0:1 до 2:1 при визитата на Ботев Враца от единадесетия кръг на efbet Лига. Радослав Цонев откри за домакините в 15-ата минута, а Армстронг Око-Флекс изравни в 21-ата. Дебютното попадение на Ивайло Видев, паднало в 78-ата, донесе крайния успех на „жълто-черните“.

Радослав Цонев стреля от фал в 10-ата минута, но слабо и право в ръцете на Даниел Наумов.

Ботев Враца поведе с 1:0 в 15-ата минута. Константинос Балоянис сбърка, връщайки една топка назад, като по този начин я подари на Мартин Петков, който след това намери Радослав Цонев, а той вкара във вратата на Даниел Наумов.

Ботев Пловдив бързо успя да изравни резултата – 1:1. В 21-ата минута Армстронг Око-Флекс получи дълъг пас, който успя да овладее, а след това преодоля Никола Влайкович, финтира и Ариан Кабаши в наказателното поле, след което от малък ъгъл стреля покрай Димитър Евтимов, топката рикошира в левия страничен стълб и влезе във вратата.

В 34-ата минута Ариан Кабаши се извиси над всички след центриране в наказателното поле, но Наумов бе на мястото си и с добра намеса спаси.

Ботев Пловдив организира много опасна контраатака в 44-ата минута. Николай Минков имаше много пространство, напредна, нахлу в наказателното поле и беше сам срещу Димитър Евтимов, след което стреля, но встрани от десния страничен стълб на вратата на домакините.

Константинос Балоянис отправи удар от сериозна дистанция в 61-ата минута, но топката профуча над напречната греда в аут.

Шест минути по-късно Самуел Калу отправи опасен удар, но Димитър Евтимов внимаваше и спаси.

Ботев Пловдив осъществи пълен обрат в мача в 78-ата минута. Емил Мартинов центрира в наказателното поле на Ботев Враца, където Стивън Петков продължи топката за Ивайло Видев, който беше изпусна от Никола Влайкович и вкара топката във вратата на Димитър Евтимов.

