Ботев Пд с нови инвестиции в клубната база

Всички тренировъчни терени вече с осветление!

Инвестициите в бъдещето на Ботев продължават.

Днес стартира изграждането на осветлението и на първия и втория тренировъчен терен на Футболен комплекс “Никола Щерев – Старика”.

С това всички тренировъчни игрища на базата вече ще разполагат с модерно осветление, което ще позволи на нашите деца да тренират пълноценно и в тъмната част на деня.

Детско-юношеската школа е сърцето и бъдещето на ПФК Ботев Пловдив. Именно там се изграждат не само бъдещите футболисти на клуба, но и поколения млади ботевисти, възпитани в духа, ценностите и традициите на „жълто-черните“.

Ръководството на клуба ще продължи да инвестира в условията за работа и развитие на ДЮШ, защото вярваме, че силният Ботев започва от децата.

