Ботев Пд с контрола срещу Хебър на „Колежа“

Ботев Пловдив ще срещне Хебър Пазарджик в контролна среща, породена от паузата на „жълто-черните“ в шампионата.

Спарингът ще се състои в събота (23.08) от 11:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Двубоят ще бъде със свободен вход за фенове и журналисти, като ще бъде отворена единствено централната трибуна.

Вратите на стадиона ще отворят в 10:00 часа, като за привържениците е предвидена фен зона с храни и напитки.

В 10:00 часа ще отвори и фен магазинът на „Колежа“, където можете да намерите официалния мачов екип, както и други нови артикули.

