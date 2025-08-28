Ботев Пд продължи важно партньорството
С гордост обявяваме продължаването на партньорството между ПФК Ботев Пловдив и Юг Маркет.
В основата на това сътрудничество стоят не просто търговски отношения, а дълбоко споделени ценности – отдаденост, борбеност и вярване в силата на общността.
Юг Маркет продължава да бъде важен партньор в историята, която градим и тяхното лого ще продължи да бъде част от екипите на Ботев и през този сезон, защото ни свързва стремежът да оставим следа – в спорта и в обществото.
Това партньорство не е просто подкрепа – то е съвместен растеж. Растеж на красотата и вярата, които събират поколения ботевисти.
Благодарим за доверието и гледаме напред – към нови паметни мачове, незабравими победи и исторически моменти.
Продължаваме заедно!