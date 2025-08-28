четвъртък, август 28, 2025
Спорт

Ботев Пд продължи важно партньорството

Редактор

С гордост обявяваме продължаването на партньорството между ПФК Ботев Пловдив и Юг Маркет.

В основата на това сътрудничество стоят не просто търговски отношения, а дълбоко споделени ценности – отдаденост, борбеност и вярване в силата на общността.

Юг Маркет продължава да бъде важен партньор в историята, която градим и тяхното лого ще продължи да бъде част от екипите на Ботев и през този сезон, защото ни свързва стремежът да оставим следа – в спорта и в обществото.

Това партньорство не е просто подкрепа – то е съвместен растеж. Растеж на красотата и вярата, които събират поколения ботевисти.

Благодарим за доверието и гледаме напред – към нови паметни мачове, незабравими победи и исторически моменти.

Продължаваме заедно!

