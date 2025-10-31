Ботев Пд продължи успешно партньорство

ПФК Ботев Пловдив и един от доказаните български модни брандове LAZARINI удължават своето партньорство.

За „жълто-черния“ клуб е удоволствие и привилегия да си партнира с един от най-разпознаваемите брандове на родния пазар.

Елитният бранд, който има над 30-годишна история, изготви специално облекло за представителния мъжки отбор на „канарчетата“. Ботевистите ще бъдат с елегантна визия на предстоящото градско дерби с Локомотив.

Нашият клуб и LAZARINI си партнират от сезон 2023/24, а през настоящата кампания луксозни тениски на LAZARINI отново ще са налични във фен магазините на клуба и магазините на LAZARINI.

„За нас е голямо удоволствие за поредна година да сме партньор на ПФК Ботев Пловдив. И през този сезон целият ни екип се грижи за елегантната визия на всички футболисти и целия щаб на клуба. За облеклото през този сезон заложихме на интересна спортно-елегантна визия със съвременен почерк, за да може всички футболисти да се чувстват максимално комфортно, докато пътуват за гостуванията на клуба.

Но голямата изненада през този сезон е новата лимитирана колекция 25/26 (Ботев х LAZARINI). Стилни и елегантни тениски, изработени от премиум материи. Може да откриете лимитираната колекция в клубния магазин на стадион „Христо Ботев“, както и в търговските обекти на LAZARINI в гр. Пловдив.“, споделя Николай Лазаринов – Оперативен мениджър на LAZARINI.

Новата колекция от артикули можете да откриете и в онлайн магазина на ПФК Ботев Пловдив.

Facebook

Twitter



Shares