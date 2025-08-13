сряда, август 13, 2025
Последни:
Спорт

Ботев Пд привлече Симеон Петров

Редактор

Ботев Пловдив осъществи силен трансфер.

„Канарчетата“ подсилиха защитата си с българския национал Симеон Петров.

192-сантиметровият централен бранител парафира дългосрочен контракт с най-стария български футболен клуб.

За последно 25-годишният защитник бе част от унгарския Видеотон, а преди това е играл за Сласк Вроцлав и ЦСКА 1948.

Симеон Петров е неизменен титуляр в националния отбор на България, като до момента има 12 мача с екипа на „лъвовете“.

„Много се радвам, че съм част от семейството на Ботев Пловдив! Нямам търпение да ви видя на стадиона и да дам всичко за тези цветове! Скоро на терена, с вас зад нас!“, заяви Симеон Петров пред клубната медия на „канарчетата“.

Интересно от мрежата

Вижте още

Венцеслав Стефанов и Златомир Загорчич поставиха по-високи цели през Славия

Редактор

Веласкес: Играчите ще изядат тревата срещу Сабах

Редактор

Ботев Вр привлече Божидар Пенчев

Редактор

Pin It on Pinterest