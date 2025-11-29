Ботев Пд приема Черно море

Ботев Пловдив приема Черно море във втория мач от съботната програма на 17-ия кръг в efbet Лига.

Двубоят на стадион „Христо Ботев“ стартира в 15:00 часа и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски. Срещата ще се предава на живо по Диема спорт и Дарик радио.

Ботев влиза в срещата като 11-и със 17 точки. „Жълто-черните“ търсят първи успех под ръководството на новия си старши треньор Димитър Димитров – Херо, който дебютира със загуба 1:2 срещу ЦСКА в предишния кръг. Ботев Пловдив е най-слабият домакин в efbet Лига с постигнати дотук 1 победа, 2 ремита и 5 поражения. Андрей Йорданов е наказан за мача, а аут поради травма е Енрике Жоку.

Черно море пристига на „Колежа“ като пети в класирането с 27 точки. Варненци допуснаха изненадваща домакинска загуба с 0:1 в последния кръг срещу Локомотив София и са мотивирани до краен предел да се реваншират пред привържениците си, особено предвид, че победа в Пловдив ще ги изравни с втория в класирането ЦСКА 1948. Пламен Илиев отпадна в последния момент от групата за мача и ще бъде заменен от вратаря на дубъла на Черно море Антоан Манасиев. От състава отсъстват още Цветомир Панов, Жоао Педро и Фелипе Кардозо. Възстановен е централният защитник Живко Атанасов, който не игра срещу Локомотив София.

По-рано през сезона двата тима се срещнаха на стадион „Тича“, където Черно море надделя над Ботев Пловдив с 2:1. Георги Лазаров бе авторът на двете попадения за „моряците“, а Николай Минков се разписа в полза на „канарчетата“.

ЕКИПИТЕ

БОТЕВ ПЛОВДИВ: изцяло в черно

ЧЕРНО МОРЕ: бяло-зелена фланелка, бели гащета, бяло-зелени чорапи

БИЛЕТИТЕ

Пропуски могат да бъдат закупени от касите на стадион „Христо Ботев“ и онлайн на kolezha.bg. Цените са следните:

– Трибуна Юг / Север – 12 лв. / 6.13 €

– Трибуна Изток – 15 лв. / 7.67 €

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – 20 лв. / 10.23 €

– Сектор А, Блок 3, 5 – 30 лв. / 15.34 €

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – 35 лв. / 17.90 €

– Сектор А, P2 – 70 лв. / 35.80 €

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – 99 лв. / 50.62 €

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

27.07.2025 Черно море – Ботев Пловдив 2:1

05.04.2025 Черно море – Ботев Пловдив 1:1

25.10.2024 Ботев Пловдив – Черно море 1:0

31.03.2024 Ботев Пловдив – Черно море 0:0

26.09.2023 Черно море – Ботев Пловдив 1:0

04.03.2023 Черно море – Ботев Пловдив 1:2

19.08.2022 Ботев Пловдив – Черно море 3:4

16.04.2022 Ботев Пловдив – Черно море 1:0

20.11.2021 Ботев Пловдив – Черно море 0:2

02.08.2021 Черно море – Ботев Пловдив 2:0

