Ботев Пд приема Берое

Ботев Пловдив приема Берое Стара Загора в първия мач на двата тима от плейофите във втората четворка на първенството.

Срещата, която започва в 15:15ч., ще бъде ръководена от Мариян Гребенчарски.

Ботев Пловдив е в серия от пет мача със само една победа и четири равенства.“Канарчетата“ успяха да победят само Септември София с 3:0 у дома. Пловдивчани са шести в класирането с 49 точки.

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Берое Стара Загора от своя страна успя да влезе във втората четворка благодарение на гола си на чужд терен при загубата с 1:2 от Славия София. Старозагорци имат две загуби, две равенства и една победа в последните си пет мача, като успяха да победят само ЦСКА 1948 София с 2:0 у дома. Старши треньорът Хосу Урибе ще излезе срещу Ботев Пловдив без наказаните Карлос Алгара и Сегундо Пачаме.

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БИЛЕТИТЕ

Билетите за срещата са на цена от 12 до 99 лева. Вход свободен за всички пенсионери и деца до 14 години.

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ЕКИПИТЕ

Ботев Пловдив: изцяло в жълто

Берое: зелена фланелка, бели гащета, зелени чорапи

Последният мач между двата тима, който бе съвсем скоро, завърши без голове – 0:0 на стадион „Христо Ботев“.

https://youtube.com/watch?v=nWGgv8tjtpk%3Fsi%3DeWEmg8JnXhiU_eNO

ПОСЛЕДНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ТИМА

Ботев Пловдив – Берое 0:0

Берое – Ботев Пловдив 0:1

Ботев Пловдив – Берое 1:0

Берое – Ботев Пловдив 0:3

Ботев Пловдив – Берое 4:1

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