Ботев Пд посреща Славия

Ботев Пловдив приема Славия в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига.

Срещата ще се играе днес от 15:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, а главен съдия ще бъде Димитър Димитров. Срещата може да гледате на живо в ефира на Диема спорт и да слушате по Дарик радио.

Двата отбора се намират в долната част на класирането и ще търсят задължителна победа, за да се отдалечат от зоната на изпадащите. Ботев заема 14-ото място с 10 точки, докато Славия е 13-а със същия актив, но с малко по-добра голова разлика. „Канарчетата“ имат три победи, едно равенство и седем загуби при голова разлика 11:18. „Белите“ са с две победи, четири равенства и пет поражения, като са реализирали 12 и са допуснали 17 гола.

Формата на двата тима през последните кръгове е противоположна. Пловдивчани имат две победи и три загуби в последните пет срещи, а в миналия кръг постигнаха важен успех с 2:1 като гост на Ботев Враца. Славия от своя страна е без поражение в последните си три мача – победа с 2:0 срещу Локомотив София и равенства срещу Спартак Варна (1:1) и Берое (0:0).

И двете страни направиха промени в треньорските си щабове. Ботев Пловдив е воден от временния старши треньор Иван Цветанов, който замени Николай Киров, докато Славия започва нов етап под ръководството на Ратко Достанич, представен официално ден преди срещата.

ЕКИПИТЕ

БОТЕВ ПЛОВДИВ: Жълти фланелки, жълти гащета, жълти чорапи

СЛАВИЯ: Бели фланелки, бели гащета, бели чорапи

БИЛЕТИТЕ

Билети за мача се продават онлайн ТУК, както и на касите на стадион „Христо Ботев“. Цената на пропуските започва от 12 лева за секторите зад вратите и стига до 99 лева във ВИП ложата.

ДОСЕГАШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

03.03.2025 Славия – Ботев Пловдив 3:2

19.10.2024 Ботев Пловдив – Славия 1:0

20.05.2024 Славия – Ботев Пловдив 3:1

27.04.2024 Ботев Пловдив – Славия 0:1

02.03.2024 Славия – Ботев Пловдив 2:2

01.09.2023 Ботев Пловдив – Славия 3:1

29.05.2023 Ботев Пловдив – Славия 0:0

13.05.2023 Славия – Ботев Пловдив 1:0

24.04.2023 Славия – Ботев Пловдив 0:0

03.12.2022 Славия – Ботев Пловдив 2:1 (Купа на България)

Facebook

Twitter



Shares