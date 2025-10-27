Ботев Пд получи забрана за трансфери от ФИФА

Днес ПФК Ботев Пловдив получи забрана за трансфери от ФИФА, поради непогасен разход, неотразен в счетоводния баланс от предходния Съвет на директорите.

Клубът е осъден да заплати 180 000 евро + 60 000 евро лихви и разноски за футболиста Траоре, след като при неговия трансфер по време на ерата Зингаревич не са били изплатени дължимите проценти към предишния му клуб.

Това е разход, който не е предвиден в бюджета на настоящото ръководство и ще бъде предмет на съдебни дела срещу виновните лица – Александър Ослан, Слави Микински, Антон Зингаревич и Алексей Киричек. Делата ще продължат вероятно с години, но до зимния трансферен прозорец клубът трябва да погаси тези задължения, в противен случай няма да може да картотекира нови футболисти.

Всеки ден пред нас излизат нови подводни камъни, наследени от предишното управление. Всеки ден се борим с техните творения, дългове и безотговорност.

Не случайно непрекъснато призоваваме феновете да пълнят стадиона – защото всяка стотинка е важна за оцеляването на нашия клуб.

Помнете – преди 27 юни всички заявихме, че ще дадем своя принос за спасението на Ботев.

Днес е моментът да го докажем.

Ботев не принадлежи на един човек.

Ботев е на всички нас.

И само заедно можем да го спасим.

Да защитим нашия клуб – Ботев Пловдив.

