Ботев Пд организира екскурзия за феновете за гостуването на Берое

Ботев Пловдив организира екскурзия за феновете за предстоящото гостуване на Берое в Стара Загора.

„Битката за Тракия“ е на 16 август от 21:15 часа на стадиона под Аязмото.

Цената на екскурзията е 10 лева, като в нея не е включен билет за мача. Записванията ще се осъществяват във фен магазина на стадион „Христо Ботев“ от утре (вторник) до края на работния ден в петък.

Автобусите ще отпътуват за Стара Загора в съботния ден около 18:00 часа от стадион „Христо Ботев“.

Нека подкрепим любимия „жълто-черен“ отбор в трудния момент! Заедно сме по-силни!

Facebook

Twitter



Shares