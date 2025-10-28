Ботев Пд не срещна трудности срещу Спартак Пл

Ботев Пловдив се класира за 1/8-финалите на Sesame Купа на България, след като победи убедително Спартак Плевен с 4:0 като гост в мач от турнира, игран в Плевен.

Още в първите минути „канарчетата“ наложиха натиск и стигнаха до ранни положения. В петата минута Лукас Араужо излезе сам срещу Илиян Илиев, но вратарят на домакините се намеси отлично и спаси. Малко след това стражът изпусна топката след центриране, но защитата на Спартак реагира навреме и изчисти.

В 9-ата минута Ботев Пловдив поведе. Монир Ал Бадарин фаулира Самуел Калу в наказателното поле, а Никола Илиев бе точен от бялата точка – 0:1 с прецизен удар в долния десен ъгъл.

След попадението домакините се опитаха да отвърнат с няколко контраатаки, но без сериозни удари към вратата на Даниел Наумов.

В 25-ата минута Ботев можеше да удвои аванса си – Илиев стреля технично от границата на наказателното поле, но топката срещна страничната греда. Седем минути по-късно Ивелин Николаев принуди Наумов да се намесва след добре изпълнен пряк свободен удар.

В 39-ата минута гостите реализираха втори гол. Никола Илиев отне топката в центъра и подаде към Самуел Калу, който финтира защитник и стреля към диагонала. След лек рикошет топката се удари в левия стълб и влезе във вратата за 0:2.

Само четири минути след подновяването на играта Ботев Пловдив направи резултата 3:0. Андрей Йорданов центрира от статично положение, а Никола Солдо засече с глава в долния десен ъгъл.

В 52-ата минута „жълто-черните“ отново удариха греда. Никола Илиев изведе Франклин Маскоте, който стреля от движение, но топката се отби в напречната греда.

Темпото на игра спадна, но гостите продължиха да контролират събитията на терена.

В 73-ата минута Ботев оформи крайния резултат 4:0. Таилсон бе изведен в наказателното поле и стреля, Илиев спаси, но при добавката Димитър Митков бе на точното място и прати топката в мрежата.

