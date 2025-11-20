Ботев Пд към своите партньори: Вашата подкрепа не е просто реклама или договор!

Благодарствено писмо до всички партньори и рекламодатели на ПФК Ботев Пловдив:

Уважаеми наши партньори, приятели, съмишленици и част от голямото жълто-черно семейство,

В трудни моменти се разбира кой стои зад теб истински. Кой има смелостта да застане рамо до рамо с Ботев Пловдив, когато клубът преминава през най-тежките си изпитания. И ние, хората от този велик клуб, видяхме ясно – до нас стоите вие.

Вие не сте просто рекламодатели, спонсори или партньори.

Вие сте хора с големи сърца.

Вие сте рамо, на което клубът се опря, когато имаше най-голяма нужда.

Вие сте причината Ботев да продължи напред.

Когато стартирахме кампанията за спасението на клуба, вие повярвахте. Вие припознахте каузата, подадохте ръка, инвестирахте собствен труд, средства и доверие. Това никой няма право да омаловажава.

В същото време в публичното пространство се чуха думи на бивш данъчен служител, който заяви, че бизнесът не помагал на футбола.

Думи, които звучат абсурдно, защото точно този бизнес, когото той критикува, днес чрез своите данъци му осигурява над 4000 лева месечно помощи, докато самият той е безработен. А и защо да си търси работа, когато получава подобни средства без да допринася с нищо за обществото, за спорта или за бъдещето на нашите деца?

Контрастът е ясен:

– от едната страна стоят хората и компаниите, които влагат средства, труд и душа в спорта;

– от другата – човек, който получава пари от труда на същите тези фирми и въпреки това си позволява да ги поучава.

Това е несправедливо спрямо всички вас, които действително изграждате, помагате, създавате бъдеще и давате шанс на стотици деца да мечтаят.

Ние от ПФК Ботев ще кажем само едно:

Истинските хора вече се показаха – това сте вие.

Вие, които помогнахте без да търсите изгода.

Вие, които останахте до клуба, когато беше най-тежко.

Вие, които доказахте, че честният бизнес и футболът могат и трябва да вървят заедно.

Вашата подкрепа не е просто реклама или договор.

Вашата подкрепа е жест на достойнство, морал и огромни сърца.

Тя остава за поколения напред.

Благодарим ви за доверието.

Благодарим ви за силата, която ни дадохте.

Благодарим ви, че сте част от нашето голямо семейство.

С уважение и признателност,

ПФК Ботев Пловдив

Ето и всички фирми и хора с големи сърца, които не пожалиха средства за нашите деца:

Авангард консулт ЕООД, АВАЛОН ИНДЪСТРИ АД, АЙПИ СИТИ БИЛД – ООД, АКВА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД, Аксес Солюшънс ЕООД, Анди-БГ ООД, Ангел Стоилов-96 АД, Ариете Бетон ООД, Арх Сити Строй ЕООД, Аст Бетон ЕООД, АТМИКС – ООД, Бау Систем ООД, БАУЩОФ+МЕТАЛ ООД, БББ-Дистрибуция и логистика ЕООД, Босстор ООД, Брадърс Секюрити Груп ЕООД, Брейт ООД, Бултекс 99 ЕООД, Вайстар ООД, ВАЛМАР 10 ЕООД, Видекс Армс ООД, Визуализа ООД, Викинг-Т ООД, ВИТУС ЕООД – ДАБЪЛ ТРИ ХИЛТЪН, ВИПС ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЕООД, Владилиана ЕООД, Владимир Божилов Темелков, ГАЛА КОНСУЛТ ООД, ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД, ГАП 07 ЕООД, ГБС – ПЛОВДИВ АД, Геострой АД, ДАК-22 ЕООД, Демиров Транс ООД, Джобии ЕАД, Динамик електрик груп ООД , Домилко България ООД, Дикси ООД, Дира Фрукт ЕООД, Девелоти ООД, Детелина-Дрита ЕООД , ДМВ Петрол ЕООД , Dong Feng / Салина 25, Евроваг България ЕООД, Евромаркет Кънстракшън ЕАД, Европейски Пътища АД, Ейч Ти Ай България ЕООД, ЕК Петрол ООД, ЕКО ЦЕМ ЕООД, Ефир – ремонт верижни машини ЕООД, ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО – ООД, Златна Панега Цимент АД, РИЪЛ ИСТЕЙТ БГ ООД, Имахижу ООД, Квалификации Консулт ЕООД, Инвестбанк АД, ИНСА ОЙЛ ЕООД, Ивамар-88 ЕООД, Йозтрак груп ЕООД, Каласи ЕООД, КАРИО ООД, Карго Лайн ЕООД, Кастел Карлово АД, КАФЕ ДИ РОМА ООД , Климатроник ЕООД, Консорциум Еко Пловдив ДЗЗД, Кронос Инвест ЕООД , МАКСКОМ ЕООД, МАКССТРОЙ 2011 ООД, Макстон ЕООД, МАСТИНО ЕООД, МБАЛ СВ СВ Козма и Дамян ООД, МЕГАДОМ ООД , МЕДЖИК ФЛЕЙМ ЕООД, МЕДИНА МЕД ООД, МЕСОКОМБИНАТ АСЕНОВГРАД ООД , Микеле Санторелли, МУЛТИКОМ ООД, МЦ-Баухеми ЕООД, Мъни плюс магазин за пари ЕООД, Н.А.П.С. ЕООД , Некст Лоджистикс ЕООД, НЕЛАС-АВТОЧАСТИ ООД, Николай Тиков, Нимил – 68 ЕООД, ОГНЯНОВО-К АД, ОМНИКАР БГ ЕООД, ОТП Лизинг ЕООД, ПАРСЕК ГРУП ЕООД, ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ ЕООД, ПАРТИ ДРИНКС ЕООД, ПИМК ООД, ПИМК БИЛД ЕООД, ПИСАТ – ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ПЛОВДИВИНВЕСТ АД, Примекс-авг ЕООД, Приста Ойл Холдинг АД, Пътинженеринг ООД, РЕЙНАРС АЛУМИНИУМ БЪЛГАРИЯ – ЕООД, РИЛА 1 ЕООД, РОЛПЛАСТ ЕООД, САЛИНА 25 ООД, Сен-Гобен България – ЕООД, Силвър Стар Моторс ЕАД, Скегуей Корпорейшън ЕАД, СТЕ ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД, Стенор ООД, СТИЛ ЕНД ВЕС ООД, СТИЛ ЕНД ВЕС 2 ООД, ТАУН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ООД, ТЕД-БЕД ЕАД, Темпекс ЕООД, Техномонтаж ЕООД, Техпро и Ко ЕООД, ТИЗ ИНВЕСТ – АД, Тип Топ Бау, ТИРЛИН АД, ТРАНСПОРТ ЕНД СПЕДИШЪНБ/Я ЕООД, ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД, УИН БЕТ ОНЛАЙН ЕООД, Фарматрейд ЕООД, Филкаб АД, ФРУТАРИЯ ООД, ФЬОРХ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Хъс ООД, ХИДРОМАТ ООД, Христо Георгиев Разсолков, ЧОЛАКОВ ЕООД, Юг Маркет ЕАД, ЮГ Маркет фонд мениджмънт АД, 1890 ООД, СП Резидънс ООД, БИКРАФТ ЕООД, КА СТРОЙ ГРУП ЕООД, ЯНЕВ-ГЕОТЕХ ЕООД, СЪЮЗ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ / СДРУЖЕНИЕ.

