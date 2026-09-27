Ботев Пд II разгроми Загорец с 3:0 и записа най-убедителната си победа за сезона

Ивайло Видев, Владислав Найденов и Илия Антонов донесоха успеха на „жълто-черните“ в Нова Загора

Дублиращият отбор на Ботев (Пловдив) победи Загорец с 3:0 в среща от осмия кръг на Югоизточната Трета лига.

Двубоят се игра на Градския стадион в Нова Загора, а „жълто-черните“ записаха най-убедителния си успех от началото на сезона.

Ивайло Видев откри резултата с поредното си попадение от пряк свободен удар. Преди почивката Владислав Найденов удвои аванса на „канарчетата“.

Малко преди края Илия Антонов отбеляза третото попадение и оформи крайното 3:0 за Ботев II.

Пловдивчани изиграха стабилен мач и не позволиха на домакините да създадат много опасности пред вратата им. Най-сериозната възможност за Загорец дойде в средата на второто полувреме, когато домакините удариха гредата.

Стартов състав на Ботев II: Николай Пранджев, Георги Ценов, Георги Илиев, Ерен Юсеин, Мартин Тачев, Симеон Турлаков, Богдан Рангелов, Ивайло Видев, Габриел Златанов, Димитър Маринчешки, Владислав Найденов.

Резерви: Мартин Георгиев, Георги Кущинаров, Даниел Бучуков, Елеан Добревски, Никола Панайотов, Петър Иванов, Светослав Тодоров, Васил Иванов, Илия Антонов.

Старши треньор: Милен Кунчев.