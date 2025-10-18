Ботев Пд и Славия си разделиха по една точка

Ботев Пловдив и Славия направиха интригуващ мач от 12-ия кръг на efbet Лига, който завърши без победител при 1:1.

В 18-ата минута Никола Илиев бе изгонен с втори жълт картон. Армстронг Око-Флекс вкара за „жълто-черните“ в 43-ата минута, възползвайки се от грешка на Мартин Георгиев след пас с глава на Николай Минков. В 68-ата минута Георгиев бе пратен под душовете с втори жълт картон. Славия успя да изравни в 77-ата минута с прекрасен гол на Емил Стоев от пряк свободен удар. С този хикс „жълто-черните“ събраха 11 точки на 13-а позиция, докато „белите“ са 12-и със същия актив.

Преди началото на мача на стадион „Христо Ботев“, от Ботев Пловдив наградиха Тодор Неделев за неговия Мач №300 с екипа на „жълто-черните“, който дойде срещу Левски. Плакети получиха още Николай Минков за Мач №150 и Ивайло Видев, който вече има 50 мача за Ботев Пд.

Първият точен удар в мача дойде в 5-ата минута, когато Леви Нтумба спаси удар на Никола Солдо след ъглов удар. „Белите“ отговориха с добра атака отляво. Янис Гермуш намери Кристиян Балов в наказателното поле, откъдето той пусна топката към Иван Минчев и той шутира, но Даниел Наумов внимаваше и спаси.

В 11-ата минута се стигна до дискусионна ситуация, при която съдията Димитър Димитров показа жълт картон на Никола Илиев за симулация в наказателното поле, въпреки че имаше съмнения, че той е бил задържан от Кристиян Стоянов.

Само 7 минути по-късно Илиев влезе остро в краката на Гермуш в средата на терена и закономерно получи жълт картон, който обаче бе втори за него и така Ботев Пловдив остана с 10 души на терена!

Въпреки това, Ботев Пловдив бе по-активен и в 24-ата минута Нтумба трябваше а се намесва при удар от дистанция на Тодор Неделев. При корнера имаше удар с глава на Енок Куатенг, но топката мина над вратата.

Въпреки това в 43-ата минута Ботев Пловдив стигна до гол! Николай Минков се пребори за една висока топка и с глава я пусна в наказателното поле. Там Мартин Георгиев подцени ситуацията и допусна топката да стигне до Армстронг Око-Флекс, който я запази много добре и с левия крак я прати в мрежата за 1:0!

Второто полувреме започна на високо темпо и с положения и пред двете врати. В 57-ата минута Око-Флекс си освободи пространство за изстрел и шутира, но Нтумба спаси с една ръка. При ъгловия удар топката бе центрирана от Неделев за Ивайло Видев, но ударът му с глава бе спасен.

Емил Стоев излезе на стрелкова позиция в 63-ата минута, но изпълнението му бе много лошо.

В 68-ата минута грешникът за Славия при гола на Ботев – Мартин Георгиев, съвсем вгорчи нещата за своя отбор, фаулирайки Око-Флекс. За това си действие новоизлюпеният национал на България получи втори жълт картон и бе изгонен, с което числовото равенство на терена бе възстановено!

Този червен картон всъщност помогна на „белите“, които изравниха в 77-ата минута! Тогава Славия изпълни пряк свободен удар на около 20 метра от вратата на Ботев. Емил Стоев стреля под стената и прати топката в долния десен ъгъл на Даниел Наумов – 1:1!

Последва натиск на Ботев Пловдив, който опитваше да затрудни защитата на Славия най-вече чрез центрирания на Неделев от корнери. В 85-ата минута Стивън Петков стреля от дистанция, но вратарят на гостите се намеси. Славия отговори с центриране отдясно и удар с глава на Роберто Райчев, който бе неточен.

В следващия кръг Ботев Пловдив ще гостува на Спартак Варна на 24 октомври, докато Славия ще приеме Черно море ден по-късно.

