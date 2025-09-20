Ботев Пд гостува на Септември

Ботев Пловдив гостува на Септември София в среща от 9-ия кръг на Първа лига.

Двубоят е в неделя от 17:45 часа на стадион „Локомотив“ в столичния квартал „Надежда“.

Билетите за „жълто-черните“ фенове ще са на цена 15 лева. Пропуските ще се продават на каса пред гостуващия сектор 1 час преди началния съдийски сигнал.

Двубоят между Септември и Ботев ще бъде ръководен от Любослав Любомиров с помощници Иво Колев и Драгомир Милев. За системата VAR ще отговарят Димитър Димитров и Мариян Гребенчарски.

