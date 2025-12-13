Ботев Пд безпроблемно напред за Купата

Ботев Пловдив се класира за четвъртфиналите на Sesame Купа на България, след като постигна победа с 2:0 като гост на Спартак Варна в двубой от осминафиналната фаза на турнира.

Головете отбелязаха Армстронг Око-Флекс в 30-ата минута и Франклин Маскоте 9 минути по-късно.

Гостите започнаха по-активно срещата и още в 7-ата минута Константинос Балоянис отправи удар от дистанция, който бе уловен от вратаря на домакините Илия Шаламанов-Тренков. Малко по-късно стражът на „соколите“ се намеси и при изстрел на Армстронг Око-Флекс.

В 21-ата минута Луис Пахама опита акробатичен удар, който премина над напречната греда, а седем минути след това Тодор Неделев навлезе в наказателното поле и стреля с десния крак, но неточно.

В 30-ата минута Ботев Пловдив откри резултата. След дълга топка в предни позиции Армстронг Око-Флекс се пребори с Иван Алексиев и с мощен удар под напречната греда не остави шансове на Шаламанов-Тренков – 0:1.

„Жълто-черните“ удвоиха преднината си в 39-ата минута. Балоянис стреля от дистанция, вратарят на Спартак отрази, но при добавката Франклин Маскоте бе най-съобразителен и прати топката в мрежата за 0:2.

В 40-ата минута домакините имаха претенции за дузпа, след като Луис Пахама падна в наказателното поле след контакт с Ейбрахам Оджо, но главният съдия Васил Минев остави играта да продължи. В края на първата част Пахама отново се озова в центъра на събитията, но ударът му премина над вратата.

След почивката Спартак Варна опита да бъде по-активен, като в първия четвърт час на втората част държеше повече топката, но без да създаде сериозни опасности пред вратата на Даниел Наумов.

В 70-ата минута Димитър Митков излезе сам срещу Шаламанов-Тренков, но вратарят на домакините реагира навреме и предотврати трето попадение. Малко по-късно Дамян Йорданов стреля от границата на наказателното поле, но неточно.

В заключителните минути Матео Петрашило и Армстронг Око-Флекс също опитаха удари към вратата на Спартак, но резултатът остана непроменен и Ботев Пловдив се поздрави с успеха.

Facebook

Twitter



Shares