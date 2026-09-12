Ботев изпусна два гола аванс срещу Локомотив в дербито на дубълите

„Канарчетата“ поведоха с 2:0 с два гола на Ивайло Видев, но след червен картон останаха с човек по-малко и срещата завърши 2:2

Дублиращите отбори на Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив) не излъчиха победител в градското дерби от шестия кръг на Югоизточната Трета лига. Двубоят на стадион „Пловдив“ завърши при 2:2, след като „канарчетата“ пропиляха аванс от два гола.

Тежкото състояние на терена затрудни двата отбора и доведе до много единоборства и битка за всяка топка.

Ивайло Видев с два гола за Ботев

Ботев започна по-силно и до 30-ата минута успя да натрупа комфортна преднина. Ивайло Видев отбеляза два пъти и даде аванс от 2:0 на „жълто-черните“.

Малко след това Радослав Караманов получи отлична възможност практически да реши срещата. Той остана очи в очи с вратаря на символичните домакини, но не успя да реализира трети гол.

Червен картон промени мача

Ситуацията на терена се промени след почивката. Илия Антонов получи два жълти картона в рамките на минута и Ботев остана с десет души.

Локомотив се възползва от численото си превъзходство и постепенно заличи пасива си. До 80-ата минута „черно-белите“ успяха да възстановят равенството – 2:2.

В заключителните минути и двата отбора имаха възможности да стигнат до победата, но нов гол не падна и пловдивското дерби завърши без победител.

Стартов състав на Ботев: Николай Пранджев, Богдан Рангелов, Георги Кущинаров, Георги Илиев, Петър Иванов, Ерен Юсеин, Радослав Караманов, Илия Антонов, Ивайло Видев, Васил Иванов, Габриел Златанов.

Резерви: Мартин Георгиев, Георги Ценов, Димитър Маринчешки, Елеан Добревски, Мартин Тачев, Никола Панайотов, Симеон Турлаков, Светослав Тодоров, Даниел Бучуков.

Старши треньор: Милен Кунчев.