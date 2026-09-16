Ботев II приема Созопол в мач от Югоизточната Трета лига

Двубоят от 7-ия кръг ще се играе на 18 септември от 19:00 часа, а входът за зрители и журналисти ще бъде свободен

Дублиращият отбор на Ботев Пловдив ще се изправи срещу ФК Созопол в среща от 7-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Двубоят е насрочен за петък, 18 септември, от 19:00 часа и ще се проведе на Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“ в Пловдив.

От клуба обявиха, че входът за фенове и представители на медиите ще бъде свободен.

Срещата е поредното предизвикателство за младите футболисти на „канарчетата“ в първенството на Югоизточната Трета лига.