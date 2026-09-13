Ботев и Локомотив в битка за Пловдив в голямото градско дерби

„Канарчетата“ и „смърфовете“ се изправят един срещу друг на стадион „Христо Ботев“ в двубой от 9-ия кръг на efbet Лига

Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив се изправят един срещу друг в голямото пловдивско дерби от 9-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион „Христо Ботев“ започва в 20:30 часа, а главен съдия ще бъде Никола Попов.

Ботев влиза в градския сблъсък с повишено самочувствие след победата с 3:2 над Арда в Кърджали. С успеха футболистите на Станислав Генчев прекъснаха серията си от три поредни поражения.

В края на трансферния прозорец „канарчетата“ също направиха промени в състава. Никола Илиев бе преотстъпен на Септември, а към Ботев се присъединиха Ехидже Укаки и Алберто Салидо.

Локомотив също се върна към победите

„Черно-белите“ също прекъснаха негативна серия в предишния кръг. Локомотив победи Черно море с 1:0 на „Лаута“, след като преди това беше записал четири последователни загуби.

Положението на тима в класирането обаче остава сложно – Локомотив е само на две точки от последната позиция, което придава още по-голямо значение на пловдивското дерби.

Напрежението преди мача беше повишено и от собствениците на двата клуба. Илиян Филипов призова играчите на Ботев да се борят за всеки метър на терена, докато Христо Крушарски изрази увереност, че Локомотив ще спечели градския сблъсък.

Последното дерби беше за Локомотив

Последната среща между двата пловдивски съперника завърши с победа на Локомотив с 2:1. Двете попадения за „смърфовете“ бяха дело на Жоел Цварц, а за Ботев се разписа Никола Илиев.

Ботев ще излезе с жълто-черни фланелки, черни гащета и черно-жълти чорапи, докато футболистите на Локомотив ще бъдат изцяло в бяло.

Очакванията са за поредна емоционална футболна вечер под тепетата, в която освен трите точки на карта е и градската чест на Пловдив.