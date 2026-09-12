Ботев и Локомотив се изправят в битката за Пловдив

„Жълто-черните“ призоваха феновете да пристигнат по-рано на стадион „Христо Ботев“, за да бъдат избегнати струпвания преди градското дерби

Ботев (Пловдив) приема Локомотив (Пловдив) в едно от най-очакваните дербита в 9-ия кръг на Първа лига. Битката за Пловдив е в неделя от 20:30 часа на стадион „Христо Ботев“.

От Ботев призоваха привържениците да закупят билетите си предварително и да пристигнат възможно най-рано на стадиона, за да бъдат избегнати струпвания на входовете непосредствено преди началото на срещата.

Организацията в деня на дербито започва още в 8:00 часа, когато отваря кафе „Corner 1912“. В 10:00 часа ще отвори фен магазинът на стадиона, откъдето също ще могат да бъдат закупени билети.

Билетната каса откъм ул. „Богомил“ ще работи от 14:00 часа, а тази от страната на Трибуна Юг – от 16:00 часа.

В 18:00 часа ще бъдат отворени паркингът и фен зоната до клубния магазин. От 18:30 часа притежателите на карти MultiSport ще могат да получат билетите си от касата откъм ул. „Богомил“. По същото време ще бъдат отворени и вратите на стадиона.

Притежателите на паркокарти и официалните гости ще влизат на паркинга през бариерите на бул. „Източен“, докато привържениците със закупени паркинг билети ще използват входа откъм ул. „Варшава“.

Билети за дербито се продават в клубния магазин и на касите на стадион „Христо Ботев“, както и онлайн.