Боримиров: Надявам се Левски и ЦСКА да дадат пример на останалите отбори

ПФК „Левски” ще се изправи срещу „Витоша“ (Бистрица) в двубой от 1/8-финалите в турнира за Купата на България.

Двубоят е планиран за периода 12-15 декември и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. „Витоша“ бяха единственият представител от Трета лига, който участваше в жребия.

В предния кръг „сините“ преодоляха втородивизионния „Хебър“ след успех с 3:0 в Пазарджик. „Витоша“ пък се справи с „Берое“ след 0:0 в редовното време и победа с 4:3 при изпълнението на дузпи.

В същото време стана ясно, че двубоят за Суперкупата на България между „Левски“ и „Лудогорец“ ще се играе на 3 февруари на стадион „Васил Левски“.

