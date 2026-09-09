Бленджини обяви окончателния състав на България за ЕвроВолей 2026
България започва участието си на европейското първенство срещу Северна Македония в „Арена 8888 София“
Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини определи окончателния състав на България за предстоящото Европейско първенство по волейбол – ЕвроВолей 2026.
След последната тренировка преди началото на шампионата италианският специалист обяви 14-те волейболисти, които ще представят страната ни на турнира.
14 волейболисти в състава на България
Разпределители:
Симеон Николов, Стоил Палев
Диагонал:
Венислав Антов
Централни блокировачи:
Алекс Грозданов, Илия Петков, Преслав Петков
Посрещачи:
Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Жасмин Величков
Либеро:
Дамян Колев
България започва срещу Северна Македония
Първият двубой на националите е на 9 септември от 19:00 часа срещу Северна Македония в „Арена 8888 София“.
България е в Група В заедно със Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша. Всичките пет срещи на националния ни отбор от груповата фаза ще се играят в София.
Първите четири отбора в крайното класиране на групата ще продължат към осминафиналите на ЕвроВолей 2026.