Бленджини обяви окончателния състав на България за ЕвроВолей 2026

България започва участието си на европейското първенство срещу Северна Македония в „Арена 8888 София“

Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини определи окончателния състав на България за предстоящото Европейско първенство по волейбол – ЕвроВолей 2026.

След последната тренировка преди началото на шампионата италианският специалист обяви 14-те волейболисти, които ще представят страната ни на турнира.

14 волейболисти в състава на България

Разпределители:

Симеон Николов, Стоил Палев

Диагонал:

Венислав Антов

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов, Илия Петков, Преслав Петков

Посрещачи:

Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Жасмин Величков

Либеро:

Дамян Колев

България започва срещу Северна Македония

Първият двубой на националите е на 9 септември от 19:00 часа срещу Северна Македония в „Арена 8888 София“.

България е в Група В заедно със Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша. Всичките пет срещи на националния ни отбор от груповата фаза ще се играят в София.

Първите четири отбора в крайното класиране на групата ще продължат към осминафиналите на ЕвроВолей 2026.