Благодарим на всички, които оставиха своя принос в кутията за дарения по време на отминалото дерби! Събраната сума е 1798 лв. (и 5 евро).

Малката Бела се нуждае от скъпо лечение и процедури по възстановяване!

Сега стартираме благотворителен търг за тениска, подписана от футболистите, старши треньора и помощник треньора на Спартак Варна!

Правилата са следните:

Напишете сумата, с която участвате в търга;

Участникът, който се включи с най-голяма сума до 26.08.2025 г. печели търга;

Ние ще се свържем с печелившия за детайли по предаване на сумата и връчване на тениската;

Ако печелившият не отговори в рамките на 24 часа ще се свържем със следващия участник с най-висока сума!

Пожелаваме успех на всички участници!

