Билетите за SENSHI 29 са в продажба

Бойната галавечер ще се проведе на 6 декември от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта в гр. Варна

Декември месец пристига с нова доза екшън и финалното за 2025 година издание на международната бойна галавечер – SENSHI 29. То ще се проведе на 6 декември от 19:00 часа в зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта във Варна.

Феновете на бойните спортове ще станат свидетели на бойно събитие от световна класа, което ще изправи лице в лице 22 водещи бойци от различни континенти в 11 супер битки по правилата KWU FULL CONTACT и KWU SENSHI.

Билетите за SENSHI 29 са вече в продажба в мрежата на Eventim.bg, aтоп атлетите във всяка дивизия обещават един истински сблъсък, с който подобаващо ще бъде изпратена годината.

В дните около SENSHI 29 – между 4 и 7 декември, във Варна ще се проведе и новият международен тренировъчен лагер на SENSHI. Той ще събере на едно място световния елит на бойните спортове, а сред водещите инструктори ще бъдат Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус, Анди Зауер, Николас Петас.Бойните величия ще бъдат и основна част от съдийския и реферския състав на SENSHI 29, за да оценяват безкомпромисните изяви на ринга.

Почитателите на бойните спортове у нас могат да следят официалния сайт на SENSHI и каналите в социалните мрежи Facebook, Instagram, YouTube и TikTok за повече информация и актуални новини за събитието.

SENSHI 29 се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър”, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 29 са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Dir.bg, KWUnion.com, Kyokushin Кarate.News, Fighto.News и Novinata.bg.

Facebook

Twitter



Shares