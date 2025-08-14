Билетите за плейофа Лудогорец – Шкендия от утре ще са в продажба

ПФК Лудогорец съобщава на своите фенове, че от утре ще са в продажба билетите за реванша от плейофа за Лига Европа срещу Шкендия (Република Северна Македония).

Двубоят ще се играе на 28 август (четвъртък) от 20:30 ч. на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

От 15 август (петък) до 19 август (вторник) предимство за закупуване на билети ще имат картодържателите за сезон 2025/2026 година.

Свободната продажба ще започне от 20 август (сряда).

Входни талони се продават на базата „Гнездо на орли“ от 10:00 до 18:00 ч.

Цените на билетите за двубоя с Шкендия са:

Сектор „В“ – блокове 1, 2, 5 и 6 – 15.00 лв.

Сектор „В“ – блокове 3 и 4 – 25.00 лв.

Сектор „Б“ (Моци) – 12.00 лв.

Бъди на стадиона и подкрепи „орлите“ в новия европоход!

