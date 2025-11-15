БФВ проведе първи треньорски семинар във Враца: силно начало за нови регионални перспективи

Враца се превърна в център на волейболната мисъл, след като Българската федерация по волейбол организира за първи път треньорски семинар в града.

Събитието събра представители на клубове от целия регион, които изпратиха своите треньори в мъжко и женско направление, за да споделят опит, да надградят знания и да търсят общи решения за развитието на спорта.

Снимки: BVF

Откриване с поглед към развитието

Семинарът бе открит от кмета на община Враца Калин Каменов, който приветства организатори и участници и подчерта значението на подобни инициативи. В своето обръщение той акцентира, че обучителните събития сближават професионалистите, изграждат устойчиви общности и създават среда, в която децата получават повече възможности – първо да опитат любимия спорт, а след това да се развиват в него на по-високо ниво.

От страна на БФВ присъстваха административният директор Станислав Николов и координаторът на националните отбори Николай Иванов. Николов благодари на домакините и изрази удовлетворение, че семинарите на федерацията привличат широк кръг специалисти, ориентирани към непрекъснато професионално усъвършенстване. Иванов постави акцент върху споделянето на опит и лични виждания между треньорите – процес, който не само обогатява професионалния им инструментариум, но и дава повече идеи за пълноценното развитие на децата в спорта.

Снимки: BVF

Три модула, три различни гледни точки

Съдържанието на семинара бе подредено в три тематични модула, водени от специалистите:

• Валери Банчев (ВК ВАСК)

• Анатоли Пенев (ВК Троян Волей)

• Теодора Ангелова – спортен психолог

Всеки от лекторите внесе различна перспектива – от технически и новаторски аспекти до психология на тренирането и подход към децата и младите състезатели. Модулната структура позволи на треньорите да усвоят знания, които могат да приложат незабавно в практиката.

Ползотворна среща преди семинара

Преди започването на обучителната част се проведе важна среща между представители на местната власт и БФВ. Кметът Калин Каменов, заместник-кметът по спорт Александър Владимиров, председателят на спортната комисия в Общинския съвет Момчил Калистратов, президентът на ВК „Ботев Враца“ Светозар Станчев и представителите на федерацията обсъдиха бъдещето на волейбола в региона.

Новините след срещата са повече от обещаващи: благодарение на съществуващата спортна инфраструктура и проекта за нова многофункционална спортна зала, община Враца има амбицията да постави основите на професионален женски волейболен отбор, който да се превърне в магнит за младите таланти от региона.

Снимки: BVF

Инвестиция в бъдещето на спорта

Треньорският семинар се реализира по линия на „Програма за кадрово осигуряване на спортните федерации за 2025 г.“ на Министерството на младежта и спорта. Това подчертава не само ангажираността на държавата към развитието на спортните кадри, но и желанието да се осигури устойчива среда, в която българският волейбол да продължи своя прогрес.

