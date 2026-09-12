БФС утвърди програмата за 11-ия кръг на efbet Лига

Дербито ЦСКА 1948 – ЦСКА и сблъсъкът Черно море – Левски са сред акцентите в кръга

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за 11-ия кръг на efbet Лига.

Срещите ще се изиграят в рамките на три дни – 10, 11 и 12 октомври, като всички двубои ще бъдат излъчени по DIEMA SPORT HD.

На 10 октомври програмата започва в 15:00 часа с двубоя Ботев Враца – Спартак Варна. От 17:30 часа един срещу друг излизат Локомотив София и Локомотив Пловдив, а вечерта завършва с мача Ботев Пловдив – Славия от 20:00 часа.

На 11 октомври от 15:00 часа Септември София приема Дунав Русе. Един от най-интересните мачове в кръга е от 17:30 часа, когато Черно море посреща Левски във Варна.

В 20:00 часа същия ден предстои и столичният сблъсък ЦСКА 1948 – ЦСКА.

Последният двубой от програмата е на 12 октомври от 20:00 часа, когато Лудогорец приема Арда Кърджали.