БФС се включи в националната инициатива „Мениджър за един ден“

Българският футболен съюз взе активно участие в националната образователна инициатива „Мениджър за един ден“, организирана от Джуниър Ачийвмънт България.

Петима младежи имаха възможността да прекарат един работен ден в централата на БФС и да се запознаят отблизо с динамиката и отговорностите, свързани с управлението на футбола в България.

В рамките на инициативата участниците се включиха в разнообразни дейности, свързани с организацията на футболни събития, координацията между отдели и процесите по развитие на играта у нас. Те имаха възможност да наблюдават реалната работа на експертите, да обменят идеи и да развиват ключови умения като работа в екип, комуникация и решаване на практични казуси.

Младежите получиха ценни съвети и насоки от своите ментори, а денят завърши с разговори за възможностите за реализация в спортната индустрия.

„За нас е изключително важно да даваме шанс на младите хора да се докоснат до професионалната среда и да открият своя път. Инициативи като „Мениджър за един ден“ показват, че спортът не е само игра, а цялостна система от управление, визия и отговорност,“ сподели Сaни Дебърска – началник отдел „Устойчиво стратегическо развитие“ .

„Мениджър за един ден“ е една от най-мащабните програми за кариерно ориентиране в България и ежегодно обединява институции, компании и организации, които подкрепят развитието на младите хора.

С участието си Българският футболен съюз потвърди своя ангажимент към образованието, развитието и вдъхновението на следващото поколение професионалисти в спорта.

