Ивелин Попов и младите таланти от Академия БФС станаха част от инициативата #BeActive в София

Българският футболен съюз се включи в Европейската седмица на спорта #BeActive със стрийт футбол играта „Стени4ка“ (Ball2TheWall). Събитието се проведе на 26 септември в София и събра любители на спорта и активния начин на живот.

Сред участниците бяха Ивелин Попов, както и младите футболисти и представители на щаба на Академия БФС.

„Стени4ка“ е иновативна стрийт футбол игра, която Българският футболен съюз представи през септември 2025 г. по време на Европейската седмица на спорта и UEFA Grassroots Week.

Включването на играта в спортното селище на #BeActive даде възможност на посетителите да се докоснат до футбола по различен начин и да изпитат удоволствието от движението и активността.

Над 50 вида спорт в центъра на вниманието

В рамките на Спортното селище жителите и гостите на София имаха възможност да наблюдават различни демонстрации и сами да изпробват над 50 вида спорт.

Програмата продължи вечерта с #BeActive Night, в която се включиха популярни спортни личности в ролята на посланици на активния начин на живот.

Участието на БФС със „Стени4ка“ е част от усилията повече деца и млади хора да бъдат насърчени да спортуват и да откриват нови и достъпни форми на футболната игра.

Европейска инициатива за повече движение

Европейската седмица на спорта #BeActive е инициатива на Европейската комисия, чиято основна цел е насърчаването на спорта и физическата активност.

Национален координатор на инициативата в България е Министерството на младежта и спорта.