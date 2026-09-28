БФС се включи в Европейската седмица на спорта със „Стени4ка“
Ивелин Попов и младите таланти от Академия БФС станаха част от инициативата #BeActive в София
Българският футболен съюз се включи в Европейската седмица на спорта #BeActive със стрийт футбол играта „Стени4ка“ (Ball2TheWall). Събитието се проведе на 26 септември в София и събра любители на спорта и активния начин на живот.
Сред участниците бяха Ивелин Попов, както и младите футболисти и представители на щаба на Академия БФС.
„Стени4ка“ е иновативна стрийт футбол игра, която Българският футболен съюз представи през септември 2025 г. по време на Европейската седмица на спорта и UEFA Grassroots Week.
Включването на играта в спортното селище на #BeActive даде възможност на посетителите да се докоснат до футбола по различен начин и да изпитат удоволствието от движението и активността.
Над 50 вида спорт в центъра на вниманието
В рамките на Спортното селище жителите и гостите на София имаха възможност да наблюдават различни демонстрации и сами да изпробват над 50 вида спорт.
Програмата продължи вечерта с #BeActive Night, в която се включиха популярни спортни личности в ролята на посланици на активния начин на живот.
Участието на БФС със „Стени4ка“ е част от усилията повече деца и млади хора да бъдат насърчени да спортуват и да откриват нови и достъпни форми на футболната игра.
Европейска инициатива за повече движение
Европейската седмица на спорта #BeActive е инициатива на Европейската комисия, чиято основна цел е насърчаването на спорта и физическата активност.
Национален координатор на инициативата в България е Министерството на младежта и спорта.