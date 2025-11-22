БФС проведе семинар по футзал преди старта на детско-юношеските лиги

Българският футболен съюз организира и успешно проведе специализиран семинар по футзал в навечерието на старта на детско-юношеските лиги, които ще започнат през декември.

Инициативата имаше за цел да подкрепи развитието на футзала в България и да предостави актуални знания, практически умения и насоки на треньорите и клубните представители.

Програмата на събитието включваше ключови теми, свързани със стратегията за развитие на футзала у нас, обучението чрез игрови ситуации, правилата и специфичните особености на играта, както и основните технико-тактически действия. Лекторите споделиха ценен опит и подчертаха значението на футзала като инструмент за формиране на умения у младите футболисти.

Семинарът започна с представяне на националната стратегия за развитие на футзала, последвано от модул, фокусиран върху обучението чрез игрови ситуации – подход, който показва как футзалът може да подобри техническите и тактическите качества на децата. В следващите части бяха разгледани правилата, ключовите игрови принципи и основните действия, необходими за ефективната игра.

След обедната почивка участниците се включиха в практическа тренировка, водена от националния селекционер по футзал Делян Койчев. В сесията участваха състезатели от Амиго Северозапад, а треньорите имаха възможност да приложат на терен усвоените знания.

Събитието привлече представители както на клубове, които вече ще участват в предстоящите лиги, така и на организации, проявяващи интерес към включване в бъдеще. Председателят на Комисията за футзал и мини футбол към БФС Николай Стайков изрази удовлетворение от високата активност и интерес към семинара и подчерта, че подобни инициативи са ключови за устойчивото развитие на футзала в България.

Българският футболен съюз продължава целенасочено да работи за популяризиране на футзала и привличане на повече млади таланти към този динамичен и перспективен спорт.

