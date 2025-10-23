БФС отваря пътя за следващото поколение български футболистки

Българският футболен съюз постави началото на нов етап в развитието на женския футбол у нас с официалния старт на проекта за Регионални селекции за момичета, родени през 2010, 2011 и 2012 година.

На 14 октомври в Националната футболна база в Бояна започнаха първите занимания на пилотната група, която ще тренира всяка седмица във вторник под ръководството на старши треньора Божия Ноева, помощник-треньора Боряна Христова и треньора на вратарките Стоян Симеонов.

В рамките на инициативата през октомври се проведоха и първите лагери на Регионалните селекции Зона СЕВЕР и Зона ЮГ, които събраха най-перспективните състезателки от различните краища на страната.

Зона СЕВЕР проведе своя лагер в град Габрово , под ръководството на старши треньора Йоана Джамбазова , помощник Валентин Якимов и треньора на вратарките Петко Петков .

проведе своя лагер в град , под ръководството на , и . Зона ЮГ се събра на подготовка в Хасково, водена от старши треньора Радослав Креснички, помощниците Красимир Митев и Михаела Тихова и треньора на вратарките Пламен Петров.

Целта на проекта е да се създаде устойчива структура за работа с подрастващи състезателки, която да подпомогне тяхното техническо, физическо и тактическо развитие, както и да осигури по-тясна връзка между клубовете и националните гарнитури.

Следващите лагери на Зона СЕВЕР и Зона ЮГ са планирани за периода 10–12 ноември, като проектът продължава да се развива с дългосрочна визия за изграждането на бъдещите национални състезателки на България.

