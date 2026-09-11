БФС отложи дербито между Левски и Лудогорец

Спортно-техническата комисия обяви и промени в програмата на два мача от Втора лига

Двубоят между „Левски“ и „Лудогорец“ от 10-ия кръг на efbet Лига е отложен. Това става ясно от решение на Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз от 11 септември 2026 г.

Срещата трябваше да се проведе на 20 септември от 20:30 часа, но по искане на ПФК „Левски“ и на основание чл. 44, ал. 1, б. „а“, предложение 4 от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС няма да се състои на предварително определената дата.

От БФС не посочват в решението нова дата и час за провеждането на двубоя.

Спортно-техническата комисия обяви и две промени в програмата на 10-ия кръг на Mr Bit Втора лига.

По искане на „Нова Броудкастинг груп“ срещата между „Етър“ (Велико Търново) и „Черноморец 1919“ (Бургас) ще се играе на 20 септември от 20:30 часа, вместо на 21 септември. Двубоят ще бъде излъчен по „Диема спорт“.

Променен е и началният час на срещата между „Монтана 1921“ и „Хебър 1918“ на 21 септември. Мачът ще започне в 19:30 часа вместо в 17:00 часа и също ще бъде предаван по „Диема спорт“.