БФС организира пилотна версия на Лиги по Футзал в София

Българският футболен съюз организира пилотна версия на Лиги по Футзал в София, насочена към млади таланти в три възрастови категории: U17, U15 и U13.

Целта е да се стимулира развитието на футзала в България и да се даде възможност на младите състезатели да се включат в този спорт.

Лигите по футзал ще стартират през ноември-декември 2025г. и ще приключат през февруари-март 2026 година. Минимален брой от 6 отбора ще бъде необходим за организиране на всяка категория, за да се гарантира успешното провеждане на инициативата. Всички срещи ще бъдат предавани на живо, като по този начин ще се даде възможност на повече хора да следят мачовете с цел повишаване на интереса.

В края на сезона, ще се проведат официални церемонии по награждаване, на които първите три отбора от всяка категория ще получат yспециални отличия.

Като пилотна версия, всички разходи за наем на зала, съдии, делегати и медицински екип ще бъдат покрити от организатора, без да тежат върху участващите отбори. Форматът на лигите ще бъде окончателно потвърден след приключване на подаването на заявки и ще бъде обявен допълнително.

Крайният срок за подаване на заявки от отборите е 26 септември 2025г. Заявките трябва да се изпратят до следните имейл адреси: aleksandrov@futsal.bg и yulia.krasteva@bfunion.bg, като се прикачи попълнен и подписан формуляр.

Контакти:

Илиян Александров – имейл: aleksandrov@futsal.bg; Viber: +359 88 9112688

Българският футболен съюз насърчава отборите да се включат в тази вълнуваща инициатива и да станат част от развитието на футзала в България!

