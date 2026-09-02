БФС обяви съдийските назначения за 8-ия кръг на Mr Bit Втора лига

Срещите ще се играят между 6 и 8 септември, като Съдийската комисия си запазва правото на промени в назначенията

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за срещите от 8-ия кръг на Mr Bit Втора лига за сезон 2026/2027. Двубоите ще се проведат в периода от 6 до 8 септември.

Кръгът започва на 6 септември от 17:00 часа със срещата между Несебър и Рилски спортист, която ще бъде ръководена от Геро Писков. Негови асистенти ще бъдат Светослав Енчев и Цветан Горанов, а четвърти съдия е Георги Иванов.

Четири срещи на 6 септември

От 19:00 часа Янтра 2019 приема Марек 1915, като главен съдия ще бъде Кристиан Тодоров. По същото време Добруджа 1919 се изправя срещу Берое, а двубоят е поверен на Петър Димитров.

Също от 19:00 часа Етър Велико Търново приема ЦСКА II. Главен арбитър на срещата ще бъде Георги Спасов, с асистенти Иван Иванов и Алекс Крушков.

Четири двубоя в понеделник

Програмата на 7 септември започва в 17:00 часа със Спортист 2009 – Локомотив Горна Оряховица. Главен съдия ще бъде Иво Иванов.

От 18:00 часа Фратрия приема Черноморец 1919 Бургас, като срещата ще бъде ръководена от Николай Запрянов.

Още два мача са насрочени за 19:00 часа. Стилян Колев ще бъде главен съдия на Пирин – Лудогорец II, а Любомир Вушовски ще ръководи двубоя между Спартак Плевен и Хебър.

Монтана – Вихрен закрива кръга

Последният двубой от програмата е на 8 септември от 19:00 часа, когато Монтана 1921 приема Вихрен Сандански.

Главен съдия ще бъде Валентин Стефанов, а негови асистенти – Марин Бонев и Георги Великов. Четвърти съдия е Петър Николов.

От Съдийската комисия към БФС уточняват, че си запазват правото да правят промени в обявените назначения.