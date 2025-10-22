БФС и официалният партньор на Серия „А“ представиха иновативни решения за анализ на данни

Днес в efbet Национална футболна база „Бояна“ се проведе специализирана конференция ELITE PERFORMANCE EXPERIENCE, организирана от Българския футболен съюз с участието на италианската технологична компания „Math&Sport“ – официален партньор на Серия „А“.

Събитието събра представители на професионални клубове, треньори, анализатори и експерти, които се запознаха с най-новите решения за събиране и прогнозен анализ на данни в реално време.

Форумът бе открит от заместник-изпълнителния директор на БФС Добрин Гьонов, който подчерта, че инициативата е част от дългосрочната стратегия на федерацията за внедряване на съвременни технологии във футбола:

„Днешното събитие е поредната стъпка в усилията на Българския футболен съюз да насърчи модерното управление на футбола чрез данни и технологии. Убедени сме, че бъдещето е свързано не само с таланта и подготовката, но и с начина, по който анализираме и използваме информацията, за да вземаме по-добри решения – както на терена, така и извън него. Нашата цел е да създадем среда, в която клубовете и специалистите да имат достъп до най-високо ниво на знания, инструменти и технологични решения.“

Основната сесия на ELITE PERFORMANCE EXPERIENCE бе водена от главния изпълнителен директор на „Math&Sport“ Адриано Бакони, който представи съвременните методи на компанията за обработка на данни от мачове и тренировки, включително прогнозни модели и визуализации, подпомагащи вземането на решения от треньори и спортни директори.

В последвалата дискусия бяха обсъдени реалните нужди на футболната общност у нас, предизвикателствата пред въвеждането на високите технологии, както и ролята на човешкия фактор в процеса на идентифициране и развитие на таланти.

Втората част на форума включи практически анализ на мач, базиран на записи от тактически камери, който демонстрира приложението на математическите модели в реални игрови ситуации.

Със специализираната конференция ELITE PERFORMANCE EXPERIENCE Българският футболен съюз утвърждава стремежа си да обедини науката, технологиите и спорта в името на по-високата ефективност, по-доброто обучение и устойчивото развитие на българския футбол.

