Берое с първа победа

Берое записа първата си победа през новия сезон в efbet Лига, след като надделя с 3:2 при гостуването си на Септември в двубой от 4-ия кръг. Алберто Салидо бе големият герой за заралии на стадион „Локомотив“ в столицата, след като реализира хеттрик (23′, 27′, 50′). Бертран Фурие вкара за символичните домакини в петата минута продължение на първото полувреме, след като малко преди това пропусна дузпа, а в 90-ата минута Хуанка Пинеда си отбеляза автогол. „Зелените“ вече са осми с 5 точки, докато четвъртата поредна загуба на Септември им отрежда последно място с 0 точки.

В 23-ата минута началният превес на гостите се материализира в гол. Хуанка Пинеда центрира отдясно към Джанлука Коя, който стреля от границата на наказателното поле. Топката рикошира в Алберто Салидо и испанецът, с финес и гръб към вратата, насочи кълбото в долния десен ъгъл – 0:1.

Четири минути по-късно Тижан Сона проби по десния фланг и центрира. Изчистването на Мартин Христов попадна в краката на Карлос Алгара, който с едно докосване намери Салидо. Нападателят заби топката в горния ляв ъгъл – 0:2.

В 31-ата минута Клери Сербер намери Галин Иванов във вратарското поле. Капитанът на Септември стреля отблизо, но удари напречната греда. В ответната атака Пинеда излезе сам срещу Янко Георгиев, но стражът спаси.

В 37-ата минута съдията Драгомир Драганов първоначално посочи бялата точка заради игра с ръка на капитана на Берое, но след проверка с ВАР стана ясно, че топката е ударила главата му, а наказателният удар бе отменен.

В 42-рата минута Галин Иванов бе повален от Артур Мота и последва безспорна дузпа. Бертран Фурие стреля в долния десен ъгъл, но Мота спаси.

До края на полувремето Берое пропусна да реши мача. Георгиев отрази два опасни удара, а в добавеното време Салидо нацели напречната греда в опит да оформи хеттрик.

Малко преди почивката Галин Иванов изведе Мой Пара, чийто удар рикошира в тялото на Мота и попадна във Фурие, който вкара отблизо – 1:2.

В началото на второто полувреме Алгара изчисти от голлинията удар на Кубрат Йонашчъ след центриране на Иванов.

В 50-ата минута Алгара асистира перфектно на Салидо, който елегантно преодоля Георгиев за 1:3 и оформи хеттрика си.

Малко след това испанецът бе близо и до четвърти гол, но стреля в аут.

Септември отговори с натиск – Иванов и Маринов тестваха Мота, но без успех. Георгиев отново спаси удар на Салидо, а Масого пропусна от чиста позиция.

В 90-ата минута, след корнер и разбъркване, Пинеда неуспешно изчисти и си отбеляза автогол – 2:3.

Дълбоко в добавеното време Пинеда изведе Нене сам срещу Георгиев, но вратарят запази интригата до края.

